GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Yavuzeli Tapu Müdürlüğündeki bir memur ile ona rüşvet verdiği belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Güncel

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