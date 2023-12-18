Gaziantep'te Rüşvet Alan Katip Tutuklandı
Gaziantep Adliyesinde görevli bir katip, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. İhbar üzerine ekip görevlendirilen adliye, katibi rüşvet alırken yakaladı. Tutuklanan katip, kaçmaya çalışırken adliye binasından atladı.
Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan katip A.Y. tutuklandı.
Gaziantep Adliyesinde görevli katip A.Y'nin rüşvet aldığı yönünde ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ekip görevlendirildi.
Katibin görev yaptığı mahkemeye giden ekip, A.Y'yi rüşvet alırken yakaladı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen A.Y. adliye binasının birinci katından atlayarak kaçmaya çalıştı.
Yakalanan A.Y. tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.