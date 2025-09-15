Gaziantep'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te yapılan operasyonda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
Gaziantep'te ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.
Ekipler bu kapsamda, 2 ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel