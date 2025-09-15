Gaziantep'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Ekipler bu kapsamda, 2 ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.