Gaziantep'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Gaziantep'te ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Ekipler bu kapsamda, 2 ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
