Gaziantep'te Ruhsatsız Silahlarla 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, yapılan operasyonda çok sayıda kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduranlara yönelik çalışma yürüttü.
Aramada, 11 kurusıkıdan çevirme tabanca, 3 kurusıkı ve 2 av tüfeği ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.