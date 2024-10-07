Gaziantep'te Ruhsatsız Silahlarla 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduranlara yönelik çalışma yürüttü.

Aramada, 11 kurusıkıdan çevirme tabanca, 3 kurusıkı ve 2 av tüfeği ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.