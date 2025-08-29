Gaziantep'te Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'in Araban ilçesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Ekipler bu kapsamda, ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 2 şarjör, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.