Gaziantep'te Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Ekipler bu kapsamda, ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 2 şarjör, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
