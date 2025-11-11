Gaziantep'te ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel