Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda iki ayrı adreste çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız kurusıkı tabanca, av tüfeği ve silah yedek parçası ile fişek ele geçirildi. Operasyonda sonucu 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen iki adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda sırasındaki aramalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 130 adet kurusıkı tabanca, 64 adet av tüfeği, 340 adet fişek ve 791 adet silah yedek parçası ile şarjör ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen silahları bulundurduğu ve satışını yaptığı tespit edilen H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP