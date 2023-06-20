Gaziantep'te ruhsatsız silah operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına yönelik yapılan operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Haziran tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silah Ticareti ve İmalatına yönelik Gaziantep genelinde Kukla operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör ile çok sayıda muhtelif silah parçası ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli ile cezaevinde bulunan 4 şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.