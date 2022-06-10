Gaziantep'te rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Gaziantep'te rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Gaziantep'te rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te rögar kapağı çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te rögar kapağı çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Mücahitler Mahallesi'nde bir apartman önündeki rögar kapağının çalındığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan M.İ. ile çalıntı malzemeyi satın alan ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği anlaşılan iş yeri sahibi A.B'yi yakaladı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, rögar kapağının çalınması ve el arabasına yüklenmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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