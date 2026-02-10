Haberler

Gaziantep'te hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı

Gaziantep'teki bir restoranda hesap tartışması sonrası müşteri ya da müşteriler tarafından işletme kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, cam ve duvarlara üç mermi isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunlama olayının ardından otomobilleriyle olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

-Haber: Ahmet ATMACA- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
