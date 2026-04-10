Haberler

Gaziantep'te rehin aldığı 3 kişiden birini yaralayan firari hükümlü operasyonla yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Gaziantep'te rehin aldığı 3 kişiden birini ayağından yaralayan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U'yu (51) yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün, Türktepe Mahallesi Nazlı Sokak'taki evde olduğunu tespit eden ekipler, Latif U'yu yakalamak isterken mukavemetle karşılaştı.

Evdeki kız arkadaşı G.B'yi (36) rehin alan ve ayağından yaralayan Latif U, mahalledeki başka bir ikamete girerek buradaki kişi ile iş yerindeki şahsı da rehin aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlünün emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Valilik, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı

Gaziantep Valiliği, operasyona ilişkin görüntüleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Şahinbey ilçemizde uyuşturucu suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çevresindeki farklı şahısları rehin alarak ekiplerimize silah kullanan şüpheli, adım adım takip edilerek yakalanmıştır."

Paylaşılan görüntülerde Latif U'nun farklı kişileri rehin alması ve polisin şüpheliyi yakalaması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
