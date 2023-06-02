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Gaziantep'te Ranza Altında Silah ve Fişekler Ele Geçirildi

Gaziantep'te Ranza Altında Silah ve Fişekler Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te polis ekipleri bir eve yaptığı operasyonda ranza olarak bilinen yatakların altında, pala, kasatura, pompalı tüfekler ve fişekler ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri bir eve yaptığı operasyonda ranza olarak bilinen yatakların altında, pala, kasatura, pompalı tüfekler ve fişekler ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik bir eve operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramalarda ise ranza olarak bilinen iki katlı yataklarda gizlenen 4 adet pompalı tüfek, 1 adet pala, 1 adet kasatura ve 14 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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