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Gaziantep'te Pul Biber Üretimi Yapan İşletmelere Denetim

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pul biber üretimi gerçekleştiren işletmelerde denetim yaparak, sağlıksız ve diğer katkı maddeleri kullananlara fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pul biber üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pul biber üretimi gerçekleştirilen işletmelerde denetim yaparak, uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmada bulundu.

Pul biber üretiminde sağlıksız ve diğer katkı maddeleri kullananlara fırsat verilmeyeceğini ifadeden ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

gaziantep İslahiye Ekonomi Nurdağı Zabıta Güncel Tarım

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