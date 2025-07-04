Gaziantep'te Pompalı Tüfekle Fotoğraf Çekerken Hayatını Kaybetti

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GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 14 yaşındaki Osman Cuma, pompalı tüfeğin tetiğine yanlışlıkla dokunarak vurulmuş ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Osman Cuma (14), pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunca silahtan çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşına giden Osman Cuma, iddiaya göre evde gördüğü pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çekimi sırada Osman Cuma, yanlışlıkla tetiğe dokunca tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralanan Osman Cuma, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Cuma, burada kurtarılamadı. Osman Cuma'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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