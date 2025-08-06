Gaziantep'te Pompalı Tüfekle Ateş Açan 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Pompalı Tüfekle Ateş Açan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Husumetlilerin evine pompalı tüfekle ateş açan 3 kişi, güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntüleri sayesinde yakalandı ve tutuklandı. Şüphelilerden biri adli süreç sonrası sınır dışı edilecek.

GAZİANTEP'te, husumetlilerinin evine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. M.Ç.K.'nin evine 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. M.Ç.K.'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin B.K., E.B.Y. ve Suriye uyruklu İ.D. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan İ.D.'nin, adli sürecin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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