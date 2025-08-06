Gaziantep'te Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonrası 3 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir ikamete pompalı tüfekle ateş açan 3 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatılacak.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir ikamete pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.K'nin ikametine daha önce tartışma yaşadığı B.K, E.B.Y. ve yabancı uyruklu İ.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Saldırıya ilişkin yakalanan ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, yabancı uyruklu İ.D. hakkında cezaevi süreci tamamlandıktan sonra "sınır dışı" iş ve işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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