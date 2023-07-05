Gaziantep'te polisten kaçarken klima ünitesinde mahsur kalan hırsızlık şüphelisi itfaiye tarafından gözaltına alındı

Gaziantep'te bir binada hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri klima ünitesinin üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisten kaçmak isterken klima ünitesinin üstünde mahsur kalan hırsızlık şüphelisi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Değirmiçem Mahallesi'nde bir binada hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini yakalarken, polis ile kaçan diğer şüpheli arasında kovalamaca başladı. Binanın klima ünitesinin üzerine çıkan şüpheli burada mahsur kalınca itfaiyeden destek istendi.

Merdivenli itfaiye aracıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan şüpheli, polislerce yakalandı.

Gözaltına alınan her iki 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.