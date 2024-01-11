Gaziantep'te Firari Hükümlü Polislere Ateş Açarak Yakalandı

Gaziantep'te "dur" ihtarında bulunan polislere, tüfekle ateş açarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açarak kaçan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kasten adam öldürme suçundan hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği öğrenilen hükümlünün Şehitkamil ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.