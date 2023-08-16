Gaziantep'te Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep'te kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı 8 bin dolar dolandıran 4 kişi yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli ile adli kontrol kararı verilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Vatandaşı 8 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı 8 bin dolar dolandıran 4 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te 10 Ağustos'ta mağdur şahıs, telefonda kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 8 bin dolar para elden şüphelilere teslim etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu 4 şüpheli 370 bin TL ile birlikte yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde 4 şüpheliden M.A. ve S.D. tutuklanırken, H.Y.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.