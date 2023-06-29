Gaziantep'te polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda kullanılan silahla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memurunu silahla yaralayan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce Suyabatmaz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru C.U'yu tabancayla yaralayan A.M. olayda kullandığı silahla yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı.