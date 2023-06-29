Gaziantep'te polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda kullanılan silahla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.