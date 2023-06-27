Gaziantep'te polis memuru silahlı kavgaya müdahale ederken yaralandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru Cemal Uzun, tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Uzun'u hastaneye kaldırdı. Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru Cemal Uzun, tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru Cemal Uzun, kalabalık gruba müdahale ederken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralanan Uzun'u ambulansla hastaneye kaldırdı.Cemal Uzun'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.