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Gaziantep'te Polis Denetimlerinde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Polis Denetimlerinde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Gaziantep'te yapılan polis denetimlerinde çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent güvenliğinin sağlanması amacıyla farklı bölgelerde denetim yapıldı.

Denetimlerde 1 uzun namlulu silah, 8 tabanca, 4 tüfek, 6 şarjör, 42 fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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