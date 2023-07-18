Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te plakasız ve tescilsiz motosikletlere trafik uygulaması

Güncel Haberler

Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal eden 75 sürücü ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 27 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı.

Gaziantep'te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Kent merkezinde birçok farklı noktada polis ekiplerinin katılımıyla uygulama gerçekleşti. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 75 sürücü ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 27 motosiklet trafikten men edildiği bildirildi.

Trafik Bölge Müdürlüğü motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title