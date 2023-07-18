Gaziantep'te plakasız ve tescilsiz motosikletlere trafik uygulaması

Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal eden 75 sürücü ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 27 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı.

Gaziantep'te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Kent merkezinde birçok farklı noktada polis ekiplerinin katılımıyla uygulama gerçekleşti. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 75 sürücü ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 27 motosiklet trafikten men edildiği bildirildi.

Trafik Bölge Müdürlüğü motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - GAZİANTEP