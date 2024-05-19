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Gaziantep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te yapılan operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye bağlantılı olduğu belirtilen yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 2015'te Suriye'de terör örgütü PKK/ Ypg içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu H.E.H'nin içerisinde bulunduğu araç Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda durduruldu.

Gözaltına alınan H.E.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Jandarma YPG PKK Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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