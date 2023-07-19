Gaziantep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. ve B.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.