Gaziantep'te PKK/YPG üyesi aranan zanlı yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan aranan bir zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışma başlattı. Operasyon sonucunda zanlı yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda "Terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş'nin Nizip ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.