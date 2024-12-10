Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum

"Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum"

Gaziantep'te PKK/YPG Propagandası Yapan 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te PKK/YPG Propagandası Yapan 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.İ.Ç'yi yakaladı ve ikametinde ele geçirilen dijital materyallere el koydu.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/ Ypg'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edilen H.İ.Ç'yi İslahiye ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
img

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
img

Arkeolojik sit alanında altın aramaya çıktı, yakayı ele verdi
img

30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ATALANTA REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Atalanta Real Madrid maçı nereden izlenir? Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.