Gaziantep'te PKK/YPG operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.