Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/ Ypg silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.