Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/ Ypg silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel