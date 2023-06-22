Üye Girişi
Haberler
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/ Ypg silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Gaziantep YPG PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title