Gaziantep'te PKK Terör Örgütüne Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren 2 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda A.A. ve B.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren 2 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yürüttüğü çalışmalarda, A.A. ve B.A. isimli 2 şüphelinin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini belirledi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda A.A. ve B.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.