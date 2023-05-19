Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiğini saptadığı 3 şüpheliyi, dün adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanırken, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.