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Gaziantep'te PKK Operasyonu: 3 Gözaltı

Gaziantep'te PKK Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncel Haberler

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Polis, 3 kişinin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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