Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ve B.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. ve B.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP