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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne Operasyon: 1 Tutuklama

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.A. tutuklanırken, B.A. isimli şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep PKK Güncel Haberler

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