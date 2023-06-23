Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 3 şüpheli yakalandı. Tutuklanan zanlılar terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel