Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman kazandırdığı belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yüklü miktarda para bulundu.
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman kazandırdığı belirtilen 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman temini sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Araştırmada belirlenen 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerinde yüklü miktarda parayla yakalanan ve ismi açıklanmayan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel