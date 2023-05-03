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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman kazandırdığı belirtilen 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Evlerinde yüklü miktarda para bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman kazandırdığı belirtilen 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman temini sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Araştırmada belirlenen 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerinde yüklü miktarda parayla yakalanan ve ismi açıklanmayan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep PKK Güncel Haberler

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