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Gaziantep'te PKK/KCK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te PKK/KCK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'nın adresini belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Saklandığı adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep PKK Güncel Haberler

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