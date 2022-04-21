Son Dakika | GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA - Haberler

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Son Dakika | GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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