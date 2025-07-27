Gaziantep'te Piknik Tüpü Patladı: 3 Yaralı

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Gaziantep'te bir evin birinci katında meydana gelen piknik tüpü patlamasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi 96139 Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekipler, evdeki 3 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Evde bulunan ve hafif şekilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk - Güncel
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