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Gaziantep'te Pikap, Yola Çıkan Hayvanlara Çarptı: Sürücü Yaralandı

Gaziantep'te Pikap, Yola Çıkan Hayvanlara Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarpan pikabın sürücüsü yaralandı. Kazada hayvanlar telef oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yola çıkan hayvanlara çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.

İslahiye-Güllühüyük Mahallesi'nde, M.K.(72) idaresindeki 27 ARN 033 pikap seyir halindeyken önüne çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.K, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pikabın çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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