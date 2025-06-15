Gaziantep'te Pikap Uçuruma Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Pikap Uçuruma Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen pikapta 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Uçurumdan çıkarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uçuruma devrilen pikaptaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Karagöz Yaylası yolunda Levent İ. idaresindeki 80 AP 661 plakalı pikap, Yağızlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken uçuruma devrildi.

Yaklaşık 40 metrelik uçurumdaki taşlık alanda ulaşılan araçtaki Müslüm İ. (75), oğlu Levent İ. (45) ile Ayşe I'nın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen 6 yaşındaki Levent Poyraz İ. ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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