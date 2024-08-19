Gaziantep'te parklarda yapılan denetimlerde 1 aranan şahıs ve 2 ruhsatsız tabanca yakalandı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda yapılan denetimlerde 5 bin 698 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda 1 aranan şahıs ve 2 ruhsatsız tabanca yakalandı. Ayrıca, çeşitli ihlallerden dolayı 777 motosiklete toplam 2 milyon 472 bin 833 lirada cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla kentin çeşitli bölgelerindeki parklarda denetim yapıldı.
Son bir haftada yapılan denetimlerde 5 bin 698 şahıs sorgulandı, 1 aranan şahıs ve 2 ruhsatsız tabanca yakalandı.
Denetimlerde çeşitli ihlallerden dolayı 777 motosiklete toplam 2 milyon 472 bin 833 lirada cezai işlem uygulandı.