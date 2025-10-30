Gaziantep'te park halindeki tır fabrika duvarının üzerine devrildi
Gaziantep'te park halindeki tırın fabrika bahçesinin duvarı üzerine devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'te park halindeki tırın fabrika bahçesinin duvarı üzerine devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 60011. Cadde üzerinde plakası henüz belirlenemeyen asfalt yüklü park halindeki tır, kahve fabrikasının bahçe duvarının üzerine devrildi.
Bahçe duvarının yıkıldığı olayda kimse yaralanmadı.
Olay anı fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde park halindeki tırın duvarın üzerine devrilmesi ve asfaltın bahçeye dökülme anı yer alıyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel