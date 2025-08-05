Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

GAZİANTEP'te park halindeki otomobil alev alıp yandı. Olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kuzeyşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Site içerisinde park halinde olan, sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu arada yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde otomobilin yanması ve patlama anı yer aldı.Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.