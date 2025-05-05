Gaziantep'te Park Halindeki Motosiklet Çalındı

GAZİANTEP'te binanın önüne park edilen motosiklet çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nasır D.'ye ait 27 ALY 165 plakalı motosiklet, park edildiği binanın önünden bir kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin motosikletin direksiyon kilidini kırdığı ve araca binip uzaklaştığı yer aldı. Olayın ardından motosikletini bulamayan Nasır D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA