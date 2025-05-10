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Gaziantep'te Park Halindeki Aracın Altında Kalan Bebek Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Park Halindeki Aracın Altında Kalan Bebek Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Yezen Ali'nin, park etmek isteyen sürücünün aracının altında kalması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sürücü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te komşu olduğu belirtilen ve aracını park etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Yezen Ali bebek, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden emekleyerek çıkan Yezen Ali, komşu olduğu belirtilen ve aracını park etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı. Olayı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yezen Ali'yi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yezen Ali, kurtarılamadı. Yezen Ali'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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