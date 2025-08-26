Gaziantep'te Park Denetimlerinde 13 Aranan Kişi Yakalandı

Gaziantep'te Park Denetimlerinde 13 Aranan Kişi Yakalandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen polis denetimlerinde parklarda 16 bin 873 kişi sorgulandı, aranan 13 kişi yakalandı ve çevreyi rahatsız eden 20 kişi ile sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Gaziantep'te, polis ekiplerince parklarda gerçekleştirilen denetimlerde aranan 13 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde son bir haftada parklarda yapılan denetimlerde 16 bin 873 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen 13 kişi yakalandı.

Açıklamada, denetimde 20 kişiye gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari yaptırım, 453 motosiklet ve araç sürücüsüne 1 milyon 382 bin lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
