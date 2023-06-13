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Gaziantep'te Paravan Operasyonu: 37 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Paravan Operasyonu: 37 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Mali suçlara yönelik ülke genelinde "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında Gaziantep'te yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mali suçlara yönelik ülke genelinde "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında Gaziantep'te yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'teki polis ekipleri, mali suç örgütlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen "Paravan" operasyonu kapsamında kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu modülü üzerinden sınava girecek gerçek adayların fotoğraflarının yerine joker olarak tabir edilen kişilerin fotoğraflarını yükleyerek e-sınav giriş belgelerinde sahtecilik yapmak suretiyle sürücü belgesi aldıkları tespit edilen şüpheliler ile joker olarak tabir edilen toplam 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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