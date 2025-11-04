Haberler

Gaziantep'te Pamuk Hasadına Başlandı

Gaziantep'te Pamuk Hasadına Başlandı
Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaklaşık 5 bin 670 dönüm alanda pamuk hasadına başlanırken, mevsimsel kuraklık nedeniyle rekoltenin geçen yıla göre yüzde 25 düştüğü bildirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaklaşık 5 bin 670 dönüm alanda, bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk hasadına başlandı.

Her iki ilçede toplam 10 mahallede gerçekleştirilen pamuk hasadı, tarlanın durumuna göre elle ya da makineyle yapılıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'de yaklaşık 5 bin dönüm, Nurdağı'nda ise 670 dönüm alanda pamuk üretimi yapıldığını söyledi.

Mevsimsel kuraklık nedeniyle rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 25 düştüğünü belirten Erdoğan, bu sezon dönüm başına yaklaşık 400 kilogram verim beklediklerini ifade etti. Üreticilerin topladıkları ürünleri Çukobirlik'e satacaklarını dile getirdi.

İslahiye ilçesine bağlı Karapolat Mahallesi'nde 30 dönüm alanda çiftçilik yapan Mustafa Hakkı Yıldırım da mevsimsel kuraklıktan dolayı bu yıl pamuk rekoltesinin düştüğünü belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Yıldırım, "Bu yıl dönüm başına 600 kilo bekliyorduk ancak 400 kilo civarında kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
title
